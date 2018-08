Mittelsachsen

Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundespolizei und Landespolizei (GFG) verfolgten in der Nacht zum Montag einen BMW, der die A 4 in Richtung Dresden befuhr. Das Auto sollte an der Anschlussstelle Frankenberg kontrolliert werden. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Dresden fort und die Beamten fuhren hinterher. Offenbar wollte der BMW-Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle Hainichen verlassen, wobei der Fahrer von der Fahrbahn abkam und mit zwei Leitpfosten sowie dem Mast eines Verkehrszeichens kollidierte. Danach fuhr der BMW frontal gegen einen Erdwall, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer (26) wurde schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe etwa 27 000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der BMW in Hessen gestohlen war und die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten. Der Besitzer des BMW hatte die Diebstahlsanzeige fast zeitgleich mit der Unfallaufnahme erstattet. Der 26-jährige Fahrer stand unter Drogen. Er wurde festgenommen, befindet sich aber noch im Krankenhaus.

Von Thomas Sparrer