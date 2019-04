Kriebstein/Chemnitz

Zufrieden verließ Maria Euchler am Montag das Amtsgericht Chemnitz. Die Ländereien bleiben im Dorf und ihre Schulden hat die Gemeinde auch wieder rein. Nun hofft die Kriebsteiner Bürgermeisterin (Freie Wähler), dass die neuen Eigentümer Ordnung auf den verwahrlosten Flurstücken schaffen.

Als Vertreterin der Gläubiger hat Maria Euchler die besondere Auktion im Amtsgericht Chemnitz verfolgt. Die Gemeinde ließ zwei Grundstücke eines Mannes versteigern, der als abgetaucht gilt und seit fast 20 Jahren Schulden bei der Gemeinde angehäuft hat. Es gehört zum neuen Stil, dass sich die Gemeinde das nicht mehr bieten lässt. „Um dieses Forderungsmanagement kümmert sich eine Mitarbeiterin der Verwaltung, die dafür extra Schulungen absolviert hat“, sagt Maria Euchler. Und so versteigerte am Montag Rechtspfleger Andreas Zilly das Land des säumigen Zahlers zwangsweise. Bei den Grundstücken handelt es sich um insgesamt drei Flurstücke in Reichenbach, wobei zwei davon rechtlich als ein Grundstück zählen. Ein knapp 4 100 Quadratmeter großer Teil davon liegt an der Südstraße, die andere rund 2 320 Quadratmeter große Teilfläche zwischen Südstraße und Mittelstraße. Daran gibt es großes Interesse im Dorf, hatte Bürgermeisterin Maria Euchler vor der Versteigerung in Erfahrung gebracht. Der Verkehrswert ist auf der Seite mit Zwangsversteigerungen des Justizportals im Internet mit 4 200 Euro angegeben. Auf der kleineren Fläche zwischen Südstraße und Mittelstraße stehen noch die Reste einer Scheune.

Die Bürgermeisterin sollte Recht behalten. Sieben Bieter warfen mit Angeboten um sich. Am Ende ging das Land für das reichlich Dreifache weg, brachte 14 500 Euro. Das reicht dicke, um die Schulden und Gerichtskosten zu decken. Übrig bleibt auch noch was. „Mich verwundert, dass die Differenz 30 Jahre verwahrt wird und wenn sich in dieser Frist der Eigentümer nicht meldet, das Geld an den Staat geht. Dabei haben wir die ganze Arbeit damit gehabt“, sagt Maria Euchler.

Aber im Grunde freut sie sich, dass auf den Ländereien nun bald wieder Ordnung herrschen wird. Bauland ist das derzeit nicht, wie die Bürgermeisterin sagt.

Ein baufälliges Einfamilienhaus, etwa aus dem Jahr 1880, gehört zu dem zweiten Stück Land, das die Gemeinde Kriebstein Anfang April in Chemnitz zwangsversteigern ließ. Das könnte man abreißen und durch einen Ersatzneubau hochziehen. Aber auf dem Land soll ein Garten oder ein Teich Platz finden. „Die Nachbarn haben sich zusammen getan und das Flurstück gemeinsam ersteigert“, sagt Maria Euchler. Das ist 320 Quadratmeter groß. Der Verkehrswert war mit einem Euro angegeben. In der Auktion brachte das immerhin 2750 Euro. Damit sind die Forderungen der Gemeinde beglichen. „Hier dachten bestimmt viele Bieter, sie bekommen es für wenige Euro“, sagt die Bürgermeisterin. Sie ist froh, dass letztlich die Nachbarschaft den Zuschlag bekam.

Bei Steuerschulden – und das ist ein Großteil der Forderungen der Gemeinde – kann der Gläubiger relativ einfach in die Vollstreckung gehen. Gemeinden und Finanzbehörden müssen sich nicht erst vor Gericht um einen vollstreckbaren Titel bemühen. Die Zwangsversteigerung soll das Geld wieder einspielen, das den Gläubigern zusteht.

Von Dirk Wurzel