Zwei Autos geklaut: Einbruch bei Familie aus Hartha

Hartha. In der Dienstagnacht dachte Ingo Hamann es wäre vielleicht eine Katze, am Morgen kam das bittere Erwachen: Unbekannte Diebe sind nicht nur in sein Haus eingedrungen und haben alle Schlüssel entwendet, sie klauten auch den neuen Opel Zafira, der auf dem Grundstück stand. Als Hamanns Frau gegen halb fünf am Morgen zur Frühschicht fahren will, stellt sie fest, dass der Schlüsselkasten leer ist. Sie weckt ihren Mann, dieser informiert sofort die Polizei. Der Zweitwagen der Familie, ein Opel Corsa, stand nicht weit entfernt vom Haus auf einem Parkplatz. „Die Diebe merkten wahrscheinlich, dass sie an den Corsa nicht sofort rankommen“, sagt Hamann. Die Zweitschlüssel hat er noch. Im Laufe des Vormittags macht sich Hamann mit dem Opel Corsa auf den Weg, um sämtliche Schlösser auszutauschen. Gegen Mittag parkt er das Auto kurzzeitig vor seinem Haus, weil er seine Kinder aus der Schule abholen muss. Danach will er auch zum Autohaus, um die Schlösser des Autos zu wechseln. Daraus wird nichts: Als er wiederkommt ist auch der Zweitwagen verschwunden. „Ich dachte die Diebe wären schon längst über alle Berge. Aber sie haben wohl dort gestanden und gewartet. Das ist so dreist“, sagt Hamann verärgert. Als er zum zweiten Mal die Polizei informiert, denkt diese, er veralbere sie.

Der Opel Corsa wurde am Mittwochmorgen gegen sieben Uhr auf einem Feld in der Nähe des Harthaer Kreuzes an einer Umgehungsstraße Richtung Waldheim durch die Polizei gefunden. Warum der Wagen auf einem Feld abgestellt wurde, kann sich die Polizei nicht erklären, sagt Polizeipressesprecher Andrzej Rydzik. „Wir rechnen damit, dass wir das Auto nächste Woche wieder bekommen“, so Hamann. Von dem Opel Zafira fehlt bislang jede Spur.

Die Familie ist zum Glück versichert. Der Familienvater rechnet mit einem Schaden in Höhe von 50 000 Euro. Das Geld bekommt die Familie wieder, doch die Angst bleibt. Seine Frau sei am Mittwochmorgen zum Arzt gegangen: „Sie hat nur drei Stunden geschlafen. Sie stand kurz vor einem Zusammenbruch. Auch ich bin am Ende, seit Dienstag stehe ich komplett unter Strom. Ich habe erst einmal meinen Jahresurlaub genommen“, sagt der Postdienstleister. Erst später wäre ihm und seiner Frau so richtig bewusst geworden, was passiert ist. „Wir haben drei kleine Kinder, alle schlafen im eigenen Zimmer und nachts kriechen fremde Gestalten durch die Wohnung. Da wird einem ganz anders zumute“, sagt er und spricht über weitere Geschichten, die hätten passieren können. „Auch wenn unsere Autos weg sind, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen.“

Von Maria Sandig