Hartha

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden – das ist die traurige Bilanz eines Unfalls, der am Montag auf der Aschershainer Straße (Umgehungsstraße) in Hartha passiert ist. Dort kollidierten gegen 11.10 Uhr ein Pkw Mitsubishi und ein Pkw Honda miteinander, wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14 .000 Euro entstand.

Zwei Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Nähere Angaben zum Unfallhergang und zum Alter sowie zum Geschlecht der Beteiligten lagen noch nicht vor.

Von LVZ