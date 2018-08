Leisnig

Die zwei Beton-Bänke stehen bereits geraume Zeit am Kirchplatz von Leisnig. Seit gestern erhalten sie ihre kostbare „Schale“: Farbige Kacheln, in Form glasierter Fayencen, zieren die Oberflächen der Sitzgelegenheiten. Die Motive sollen in das mittelalterliche Leisnig weisen.

Künstler und Laien arbeiten gemeinsam

Die Konzeption für diese Sitzgruppe stammt aus der Feder der Leipziger Künstlerin Rosi Steinbach. Daran mitgewirkt haben Laien aus dem Künstlerhaus Prösitz, und darauf kam es auch besonders an während der Entstehungsphase: In das Projekt sollten Menschen aus der Region eingebunden werden.

Wichtig am Projekt: Sozialisierte Kunst

Die Darstellungen auf den Kacheln wurden von Mitgliedern eines Zeichenkurses von Prösitz entworfen sowie gezeichnet. Die Künstlerin wählte die umsetzbaren Motive aus, kümmerte sich auch darum, dass die Kacheln gebrannt werden. Diese Arbeitsweise wird als „sozialisierte Kunst“ bezeichnet.

Unter den Fittichen vom Verein Schaddelmühle

Kleidungsstücke, Gegenstände, Symbole aus der Zeit vor etwa 500 Jahren, als Martin Luther lebte und zweimal auch Leisnig besuchte, finden sich auf den Bänken wieder. Wahrscheinlich hat er nicht weit entfernt vom heutigen Standort der Bänke sogar auch übernachtet, als er in den Jahren 1522 und ´23 in der Stadt auf dem Berge weilte. Die Sitzgruppe ist Teil des Projektes „Reformation und Kunst“ beziehungsweise Kunst am Lutherweg. Künstlerischer Leiter ist Frank Brinkmann. Ebenso wie die Initiatorin und Projektleiterin Iris Schönbrodt kommt er vom Kulturverein Schaddelmühle.

Leipziger Professor in Döbeln zu Gast

Der Verein fungiert als Träger des Projektes. In dessen Rahmen werden auch an weiteren Stellen entlang des Lutherweges Kunstwerke aufgestellt, so unter anderem im Döbelner Ortsteil Ziegra. Das dortige Objekt stammt von dem Künstler Stefan Knechtel, Gastprofessor an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Er lud unter anderem zu einem Workshop in das Döbelner Atelier von Olga Scheck ein, um den Workshopteilnehmern dort zu vermitteln, auf welche Weise er sich der Kunst am Lutherweg widmete.

Offizielle Übergabe an die Öffentlichkeit

„Das Projekt befindet sich derzeit in der Endphase“, informiert Sigrun Rüdiger, die das Projekt ebenfalls im Verein Schaddelmühle begleitet. An allen beteiligten Orten werden die Objekte derzeit aufgestellt. Zu jeweils zu noch bekannt zu gebenden Terminen werden sie der Öffentlichkeit übergeben.

Per QR-Code Martin Luther folgen

Damit soll noch nicht alles zu Ende sein. So können die Kunstobjekte beispielsweise einmal bei geführten Wanderungen gezielt angesteuert werden. Geht es nach der Initiatorin Iris Schönbrodt, dann sollen sich die Kunstwerke entlang des Lutherweges außerdem mit Hilfe moderner Medien erschließen lassen von jenen Wanderern, die ein Smartphone dabei haben. Zudem existiert die Idee, an den Objekten QR-Codes anzubringen. Per Smartphone gescannt, führen diese Codes direkt ins Netz, wenn jemand an einem der Lutherwegs-Kunstwerke Station macht.

Von Steffi Robak