Geringswalde

Innerhalb der letzten Tage haben in Geringswalde Einbrecher die Runde gemacht. Erst brachen am Montag Unbekannte über ein Fenster in eine Praxis in der Nähe der Bahnhofsstraße ein. Dort rissen sie sich Bargeld sowie einen Scanner unter den Nagel und verschwanden. Stehl- und Sachschaden belaufen sich nach Angaben der Polizei zusammengerechnet auf mehrere hundert Euro. Eingestiegen sein müssen die Unbekannten im Zeitraum zwischen vergangenem Freitagabend und Montagmorgen. Angezeigt wurde der Einbruch am Montag.

Ohne Beute über alle Berge

Ebenfalls am Montagmorgen traf es einen Einkaufsmarkt in der Rochlitzer Straße. Dort hebelten unbekannte ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. „Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute. Der einbruchsbedingte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro“, teilt die Polizei mit.

Einbrecher auch in Hartha unterwegs

Auch im benachbarten Hartha gehen Einbrecher um. Nach Kleingärtnern und Einzelhändlern traf es vergangenen Donnerstag auch die Kita „Villa Kunterbunt“ in der Dresdner Straße.

Von ap/DAZ