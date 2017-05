Die Polizei hat am Wochenende zwei Einbrüche in der Region zu verzeichnen. Am Sonntag machten sich die Eindringlinge in Leisnig im Keller eines Mehrfamilienhauses zu schaffen. Im Mochauer Ortsteil Simselwitz versuchten unbekannte Täter zudem in der Nacht zum Sonntag die Tür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln.