Bockelwitz

Bei einem Unfall sind am Donnerstag in Bockelwitz zwei 37-jährige Autofahrer schwer verletzt worden. Einer der Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 17.20 Uhr auf der Staatsstraße 31 unterwegs. Beim Linksabbiegen krachte er in ein entgegenkommendes Auto. Die Beamten beziffern den Sachschaden auf insgesamt rund 18.000 Euro.

Von ap/DAZ