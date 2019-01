Hartha

Sie hat Biologie studiert, er Maschinenbau. Lange haben sie es nicht geschafft, dem vorgefertigten Weg treu zu bleiben. Götz und Sabine Wiegand kennen sich seit 2007, lernten sich in Dresden kennen. Noch im selben Jahr gingen sie auf Reisen und machten aus der Leidenschaft ein profitables Allround-Geschäft. Am Mittwoch sind sie ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek Hartha und schaffen mit Reiseimpressionen und ihrem Buch Fernweh. Karten sind im Vorverkauf für 8 Euro und an der Abendkasse für 10 Euro zu haben.

Jedes Jahr auf Nepal-Reise

Inzwischen führen Götz und Sabine Wiegand so etwas wie ein kleines Reisebüro, über das sie ihre Trekking-Touren vermitteln. Quelle: privat

„Götz war schon bevor das alles richtig losging, mehr in den Bergen unterwegs als auf der Arbeit“, erinnert sich Sabine Wiegand. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis das zur Vollzeitbeschäftigung wurde.“ Seine Bergsteiger, Wanderer und Globetrotter-Historie reicht noch weiter zurück als die seiner Frau. Die hat sich von seiner Reiselust anstecken lassen und ist seit über zehn Jahren bei fast allen Abenteuern an seiner Seite. 20 Jahre ist der Dresdner Bergsteiger aus Leidenschaft und gibt regelmäßig Trekking-Touren durch Fels- und Gebirgslandschaften auf der ganzen Welt. Ihr gemeinsames, ganz persönliches, Lieblingsreiseziel liegt in Südasien. Er war schon über 50 Mal dort, sie machte im vergangenen Jahr ihre elfte Reise nach Nepal. Inzwischen haben sie vor Ort ein kleines Netzwerk, durch das sie regelmäßig Wollwaren, Decken und Tücher mit nach Deutschland holen und vor Ort auf Märkten oder bei Vorträgen verkaufen. Auch in Hartha haben sie alles mit dabei. Das letze Mal waren sie im Spätherbst im asiatischen Binnenstaat.

Amazonas , Grönland und das eigene Buch

Morgen zeigen die beiden Erlebnishungrigen Bilder aus ganz anderen Gefilden. Mit Impressionen vom südamerikanischen Amazonas und den eisigen Landschaften Grönlands setzen sie auf Kontraste. Auch werden sie einige Anekdoten aus ihrem Buch „Abenteuer über’m Tellerrand: Unterwegs mit Schlafsack, Seil und Suppenkelle“ lesen, indem sie, wie Sabine Wiegand anmerkt, „alles niedergeschrieben haben – Kochrezepte, Erlebnisse, Begegnungen. Das was uns besonders in Erinnerung geblieben ist.“

Von Lisa Schliep