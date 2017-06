Kriebstein. Zwei Euro ausgeben, um null Euro zu bekommen – das ist ja ein merkwürdiges Geschäft. So mag Susanne Tiesler gedacht haben, als sie das Angebot bekam, Geldscheine mit dem Aufdruck null Euro für den Andenkenmarkt an der Burgkasse anzuschaffen. Dann hat sich die Kriebsteiner Burgchefin aber bei ihren Kollegen in Moritzburg umgehört. Und die hatten die Souvenir-Geldscheine reißend abgesetzt. „Lang haben wir gewartet – jetzt ist es soweit! Der 0-Euro Schein Burg Kriebstein kann ab sofort für Euro gekauft werden“, sagt Susanne Tiesler. Die Auflage ist auf 10 000 Stück limitiert.

Die Null-Euro-Scheine sind gemacht, wie echte Banknoten. Sie tragen fortlaufende Nummern, Wasserzeichen und Hologramme. Auch die anderen Echtheitsmerkmale papierner Zahlungsmittel fehlen nicht: Kupferstreifen, Simultouch, Durchsichtsregister, Gelddruckerei, Sicherheitshintergrund sowie fluoreszierende unsichtbare Tinte. Gedruckt sind die Souvenirscheine mit der markanten Ansicht der Burg Kriebstein auf echtem Euro-Papier. Sie sind ein bisschen kleiner, als ein 50-Euro-Schein. Neben Schloss Moritzburg ist die Burg Kriebstein erst die zweite touristische Einrichtung in Sachsen, die dieses besondere Souvenir anbietet. Um es zu kaufen, müssen sich die Leute schon auf die Burg Kriebstein bequemen. Bei dieser Gelegenheit empfiehlt sich ein Besuch des Museum – ein ideales Ausflugsziel für große und kleine Ferienkinder. Die Burg hat von Dienstag bis Freitag von 10 - 17 Uhr und am Wochenende von 10 -18 Uhr geöffnet.

Dass die Burg mit ihrem neuen Andenken-Angebot wahrscheinlich ins Schwarze traf, hat Susanne Tiesler bereits gemerkt. Eine Frau kam neulich angestürmt und fragte nach dem Null-Euro-Schein. Die sind nämlich bei Sammlern begehrt.

Von Dirk Wurzel