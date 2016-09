Hartha. Bei einem Unfall am Montagmittag in Hartha ist ein Kind verletzt worden. Eine 58-jährige Frau war am Montag, gegen 12 Uhr, mit ihrem Pkw Ford auf der Leipziger Straße in Richtung B 175 unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn kam sie nach links von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die Frau blieb unverletzt.

Die Fahrerin (84) eines nachfolgenden Pkw Ford hatte den Unfall der 58-Jährigen beobachtet und stoppte daraufhin ihr Fahrzeug auf der Straße, um der verunglückten Frau zu helfen. Ein Lkw (Fahrer: 60) fuhr auf den stehenden Ford auf. Dabei wurde ein zweijähriger Junge, welcher im Auto saß, verletzt. Bei den Unfällen entstand an den drei Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehr als 15.000 Euro.

Von daz