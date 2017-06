Ebersbach. Los geht es damit am 10. Juli. Dann werden die Gruppenzimmer neu gestrichen und auch neue Türen eingebaut und damit etwas für den Schallschutz getan. Die verbliebenen alten Fenster werden durch neue ersetzt, der Fußboden erhält eine grundlegende Reinigung und Neuversiegelung. Auch die Wärmedämmung an der Giebelwand des Hauses wird erneuert. Bis zum 21. Juli soll alles fertig sein – zumindest ziehen die Kita-Kinder dann wieder zurück in ihre Räume. Nicht aus dem Zwergenstübchen ausziehen werden die Krippenkinder, die lediglich zwischen den beiden Etagen des Hauses hin- und herziehen.

Die Kosten für die Verschönerung betragen 45 000 Euro, davon werden 75 Prozent durch das Programm „Brücken in die Zukunft“ gefördert. Ebenfalls auf der To-do-Liste steht die Erneuerung der Waschtische in den beiden Sanitärräumen der Einrichtung. 17 000 Euro wird das kosten, hier fehlt allerdings noch der Fördermittelbescheid, so dass dieses Vorhaben später umgesetzt wird.

Auch am Dorfgemeinschaftshaus selbst werden Verschönerungsarbeiten vorgenommen. Bereits vor einem Jahr hatten die Ebersbacher Sanierungsarbeiten am Sockel vornehmen lassen, weil Feuchtigkeit in diesen gezogen war. Nach der Trockenlegung musste ein Jahr ins Land gehen, bis der instandgesetzte Sockel auch gemalert werden kann. Das erledigt jetzt der Bauhof, der gleichzeitig auch den Saal des Hauses mit neuer Farbe versieht.

Wenn die Kindergartenkinder am 21. Juli wieder zurück in ihre eigenen Räumlichkeiten gezogen sind, sollen auch noch die Fenster des Dorfgemeinschaftshauses gestrichen werden.

Von Manuela Engelmann