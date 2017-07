Ein hölzerner Dorfplatz entsteht seit Dienstag in Ossig am Landhotel Sonnenhof. Wie versprochen bauen die Betreiber einen öffentlich zugänglichen Abenteuerspielplatz an das Gelände. In wenigen Tagen, wenn die Dekra alles ordnungsgemäß abgenommen hat, soll die Einweihung sein.