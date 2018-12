Döbeln

Der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat am Montagmorgen nicht nur den Fernverkehr auf Deutschlands Gleisen weitgehend zum Erliegen gebracht. Auch regionale Verbindungen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) fielen aus.

MRB renkt sich schnell wieder ein

„Ab 9 Uhr rollte der Verkehr aber wieder an und 9.20 Uhr ist auch bei uns schon der erste Zug wieder gefahren“, berichtet Hannelore John aus dem Reisezentrum im Döbelner Hauptbahnhof. Dazu gehörte auch etwas Glück, denn der nächste Zug stand in Leisnig und damit bereits in der Nähe. Während es etliche Stunden dauerte, bis die Deutsche Bahn im Fernverkehr wieder nach Fahrplan fuhr, renkte es sich bei der MRB schneller wieder ein. „Auf Kurzstrecken im Nahverkehr läuft es eigentlich immer recht schnell wieder rund“, weiß John aus Erfahrung. Als sie am Morgen um 8 Uhr das Reisezentrum aufschloss, lief der Warnstreik bereits seit drei vollen Stunden. Das traf besonders Schüler. „Die haben dann alle einen ausgefüllten Verspätungsschein bekommen.“ Ansonsten habe sich kein Kunde großartig bei ihr beschwert. John selbst hat wenig Verständnis für den Streik, „denn es trifft am Ende immer die Falschen.“

Fünf Verbindungen betroffen

Auch MRB-Sprecher Thomas Kleinrensing bedauert, dass sich viele Pendler und Schulkinder im Landkreis am Montag in den frühen Morgenstunden auf den Bahnsteigen die Beine in den Bauch standen und nicht an ihr Ziel kamen. „Wir haben nicht gestreikt, sondern die EVG. Die MRB war aber Leidtragender der großflächig angelegten Arbeitsniederlegung. Da waren uns als Nahverkehrsdienstleister die Hände gebunden“, erklärt Kleinrensing. Auf der Strecke zwischen Leipzig und Döbeln rollte die Linie 110 für mehrere Stunden nicht. „Insgesamt waren vier oder fünf Verbindungen betroffen – in beide Richtungen“, bestätigt der Pressesprecher.

Bahn-Züge blockieren Gleise

Der Grund: Durch die Streiks blieben viele Züge der Deutsche Bahn-Flotte in den Bahnhöfen stehen und blockierten die Gleise, auf denen auch die Züge der MRB unterwegs sind. Außerdem waren viele Leitzentralen unbesetzt, weshalb zum Beispiel keine Weichen für den morgendlichen Betrieb gestellt werden konnten. „Wir nutzen das Schienennetz der Deutschen Bahn und alles was dazugehört. Dementsprechend fallen solche Warnstreiks natürlich auf uns zurück. Da ging am Morgen nichts mehr.“

Streik am Morgen vorbei

Nachdem die EVG ihren Warnstreik gegen 9 Uhr beendete, kehrte die MRB zügig in den Regelbetrieb zurück. Die Ausfälle beschränkten sich auf die Kernstreikzeit der Gewerkschaft. Einzig punktuelle Verspätungen mussten die Fahrgäste im Laufe des Tages in Kauf nehmen.

Von Lisa Schliep und André Pitz