Nach vier Monaten – Nah und Frisch schon wieder dicht

Leisnig. Das war nur ein kurzes Intermezzo der Handelskette Nah & Frisch an der Leisniger Jahnstraße. „Diese Filiale bleibt ab sofort geschlossen!“, steht auf einem Schild am Markteingang. Vertriebsleiter Ralf Pietsch von der WM Handelsmarkt GmbH, zu der Nah & Frisch gehört, bestätigte am Dienstag gegenüber der DAZ die Schließung. Er wollte sich aber nicht zu den Gründen äußern.

Versuch macht klug

Der Lebensmittelmarkt hatte erst am 9. November des Vorjahres eröffnet, nach dem Ende September am gleichen Standort der Edeka Aktiv Markt geschlossen hatte. Offensichtlich war ein deutlicher Umsatzrückgang damals der Grund für die Edeka-Schließung. Der betroffene Betreiber sah Zusammenhänge mit dem neu eröffneten Rewe-Markt. Ralf Pietsch von Nah & Frisch sagte seinerzeit zum Edeka-Rückzug: „Die Einrichtung war wohl nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Wir wollen es in Leisnig trotzdem versuchen.“

Anwohner perplex

Es blieb beim Versuch, wie sich jetzt herausstellt. Die Kunden waren am Dienstag völlig überrascht von der erneuten Schließung. „Ich wollte gerade dort einkaufen und habe festgestellt, dass es finster ist. Ich war ganz perplex“, sagte Gerlinde Becker, die in der nahen Lönsstraße wohnt.

Angebot kam gut an

Vor allem für Anwohner des Wohngebietes am Sachsenplatz und der Meline war der Markt die einzige Möglichkeit, wohnungsnah Lebensmittel besorgen zu können. Gerlinde Becker: „Das Angebot war nicht schlecht. Schade das der Markt zu ist. Wir bräuchten dort wieder eine Einkaufsgelegenheit.“

