Mockrehna ist mit Anschluss an die S-Bahn von und nach Leipzig, Oberschule, Sparkasse und Einkaufsmöglichkeiten gut aufgestellt, weist aber Defizite in puncto Einwohnerzahl. Dieses Manko könnte eine engere Kooperation mit Doberschütz ausgleichen. Was die Bürgermeister von der Idee halten – die LVZ hat nachgefragt.