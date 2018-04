Eilenburg

Einigen Fragen wird sich ein 13-Jähriger stellen müssen, der am Montagmittag in Eilenburg ein siebenjähriges Mädchen bei unüberlegten Handlungen leicht verletzt hat. Gegen 12 Uhr hielt sich der Jugendliche gegenüber des Pausenhofes in der Halleschen Straße auf und trat dort gegen eine Bushaltestelle. Anschließend ging er zum Schulgelände und verletzte ein Mädchen durch den Wurf eines Steines leicht. Das Mädchen konnte ihren Schulbesuch fortsetzen.

Von LVZ