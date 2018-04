Eilenburg

Zum Glück nur leicht verletzt wurde am Donnerstagmittag ein 15-jähriger Krad-Fahrer bei einem Unfall in Eilenburg. Um die Mittagszeit befuhr ein 88-jähriger Mann mit seinem Opel Astra die Leipziger Straße stadteinwärts. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er offenbar den Fahrschüler (15) auf seinem Kleinkraftrad Hysong, welchem der Fahrlehrer (68) mit einem VW Golf folgte. Der Opel-Fahrer stieß mit dem Jugendlichen zusammen. Dieser stürzte, verletzte sich leicht und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. An Moped und Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1600 Euro.

Von lvz