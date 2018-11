Wiedemar

Bereits 1725 Euro sind auf dem Spendenkonto für die Delitzscher Familie eingegangen. Dafür allen Spendern ein herzliches Dankeschön. Das Geld soll Familie Oehlert aus Wiedemar erreichen. Gehirnblutung, zwei Schlaganfälle, künstliches Koma: Das Leben von Mike Oehlert wird nie wieder so, wie es einmal war. Aber er lebt und kämpft sich zurück. Doch das alte Häuschen in der Gemeinde Wiedemar kann er nicht mehr, wie er vorhatte, mit eigenen Händen sanieren. Familie und Freunde bringen den Bau Schritt für Schritt voran. Für das Dach sind nun Ziegel und Holz nötig. Die Die LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ möchte die Familie dabei unterstützen.

So kommt Ihre Spende an

So kommt Ihre Spende an: Sie füllen einen Überweisungsschein aus – Zahlungsempfänger: LVZ-Spendenaktion; Verwendungszweck/Spendenprojekt: „Dach für Fam. Oehlert“; Sie tragen bitte Ihren Betrag ein und überweisen dies an Sparkasse Leipzig IBAN: DE 6386 0555 922 2000 20379 BIC: WELADE8LXXX

Spenden bis 16. Dezember möglich

Die LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ geht noch bis zum 16. Dezember. Anschließend wird der Gesamtbetrag unserem Partnerverein für das Hilfsprojekt übergeben. Sollten mehr Spenden zusammenkommen, als für das konkrete Hilfsprojekt benötigt, so geht das übrige Geld ebenfalls an unseren Projekt-Partnerverein.

