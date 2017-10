22-Jähriger stirbt bei schwerem Verkehrsunfall nahe Eilenburg

Leipzig/Eilenburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag kurz vor Eilenburg ein 22-jähriger Autofahrer gestorben. Wie es aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei zu LVZ.de hieß, war der Mann gegen 15.40 Uhr auf der S4 in Richtung Eilenburg unterwegs, als er auf Höhe des Gewerbegebietes Am Schanzberg auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen einen Lastwagen prallte. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Lkw-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sattelschlepper des 33-Jährigen hatte sich bei dem Unfall quergestellt, Teile der Ladung mit Leergut fielen auf die Fahrbahn. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 30.000 Euro.

Wegen der Bergung des Lastwagens ist die Straße voraussichtlich noch bis in die Nacht zu Dienstag hinein voll gesperrt.

luc