Jesewitz

In Jesewitz bewerben sich 24 Kandidaten um die 14 Sitze im Gemeinderat. Sie stehen auf sechs Wahlvorschlägen. Die meisten Bewerber schickt mit acht die Freie Wählergemeinschaft Jesewitz ins Rennen. Fünf kommen von der Wählervereinigung Liemehna, vier von der Wählervereinigung Pehritzsch. Drei wollen für die Freie Wählervereinigung Natur und Heimat in den Rat. Je zwei Bewerber stehen bei der Freien Wählergemeinschaft Wölpern beziehungsweise bei der CDU auf der Liste.

In Gotha und Pehritzsch gibt es vier Bewerber für vier Sitze

Gleichzeitig werden am 26. Mai die Ortschaftsräte von Jesewitz, Gotha, Liemehna und Pehritzsch gewählt. In Jesewitz, wo es sechs Sitze gibt, bewerben sich sechs Kandidaten der Freien Wählergemeinschaft Jesewitz sowie zwei der Freien Wählergemeinschaft Wölpern um die Wählergunst. In allen anderen drei Ortschaftsräten gibt es je vier Sitze.

In Gotha , Pehritzsch und Liemehna kann man auch andere Personen wählen

In Gotha und Pehritzsch haben die Wählergemeinschaft Gotha beziehungsweise die Wählervereinigung Pehritzsch auch nur je vier Kandidaten aufgestellt. In Liemehna stehen bei der Wählervereinigung Liemehna immerhin fünf Namen für die vier Sitze auf der Liste. Da es in Gotha, Pehritzsch und Liemehna jeweils nur einen Wahlvorschlag gibt, können hier auch andere Personen gewählt werden.

Von Ilka Fischer