Zschepplin

Bei der Gemeinderatswahl in Zschepplin sind am 26. Mai 14 Sitze zu vergeben. Darum bewerben sich die Kandidaten von zwei Listen. Neben der CDU, die 14 Bewerber ins Rennen schickt, handelt es sich um weitere zwölf Frauen und Männer, die von der Gemeinsamen Wählervereinigung Zschepplin aufgestellt worden sind.

Ortschaftsrat: Den größten Andrang gibt es in Zschepplin

Bei den fünf Ortschaftsräten werden zudem jeweils fünf Sitze vergeben. In Zschepplin, Krippehna und Glaucha gibt es jeweils zwei Wahlvorschläge. In Zschepplin handelt es sich dabei um die CDU (sechs Kandidaten) und die Freie Wählervereinigung Zschepplin (vier). In Krippehna hat die Wählervereinigung Krippehna sechs und die CDU drei Kandidaten auf ihrer Liste. In Glaucha stehen fünf bei der CDU und zwei bei der Glauchaer Wählervereinigung Hochwasserschutz auf der Liste.

Nur je ein Wahlvorschlag in Hohenprießnitz und Naundorf

In Naundorf und Hohenprießnitz gibt es jeweils nur einen Wahlvorschlag. Sowohl die Freie Wählervereinigung Naundorf als auch die Freie Wählervereinigung Hohenprießnitz haben jeweils sechs Bewerber aufgestellt.

Von Ilka Fischer