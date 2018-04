Eilenburg

Pünktlich zur Eröffnung des Eilenburger Frühlingsfestes stehen alle 32 Händler an ihrem Platz. „Das Fest ist eine Gemeinschaftsaktion zwischen uns und dem Tourismus- und Gewerbeverein Eilenburg. Zweimal im Jahr wollen wir mit solchen Aktionen die Samstagsmärkte aufwerten und auch die Händler in der Stadt mit einbeziehen“, sagte Matthias Röhrborn von der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft. Und Frische steht beim Frühlingsfest ganz oben auf der Tagesordnung. Viele Stände boten allerlei leckere Sachen an.

Zur Galerie Frühlingsmarkt in Eilenburg

So hatte Ursula Lachmann viele Kilogramm frischen Kyhnaer Spargel im Gepäck. „Der ist bis Mittag alle. Die Leute greifen schon jetzt gerne beim leckeren Gemüse zu. Und wer nicht weiß wie er sie zubereiten soll, das Rezept liefere ich gleich noch mit“, sagte die Verkäuferin. An den Blumenständen gab es Frühlingsblumen genauso wie farbenprächtige Tulpen und Osterglocken zu kaufen. Woanders boten die Händler Gewürze, Eilenburger Trüffel, Wild, Fischspezialitäten, Korbwaren und vieles mehr an. Neben dem Rathaus hatte auch die Jugendfeuerwehr sowie das Jugend-Rot-Kreuz aufgebaut. Während man bei den Jugendlichen der Feuerwehr einen Einblick in die Nachwuchsarbeit bekam, hatte Fred Hannemann vom Deutschen-Roten-Kreuz vor allem die Werbung von neuen Ehrenamtlichen im Blick. „Wir brauchen mehr Leute, die eine ehrenamtliche Aufgabe übernehmen. Deswegen geben auch wir heute einen Einblick in unsere Arbeit und demonstrieren, was bei Auffinden einer Person anschließend im Krankenwagen geschieht“, so Hannemann. Am Stand der beiden Bürgerpolizisten Mario Golle und Thomas Hanitzsch konnte man sein Fahrrad gegen Diebstahl registrieren lassen und sich viele Informationen von der Polizei mitgeben lassen. Bis zum Nachmittag war der Markt bei sommerlichen Temperaturen gut gefüllt.

Von Steffen Brost