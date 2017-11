370 Tiere bei Lokalschau des Eilenburger Geflügelzuchtvereins

Sprotta-Siedlung. Großes Gegacker und Geschnatter gab es am Wochenende im Doberschützer Ortsteil Sprotta-Siedlung. Hier stellten 47 Züchter insgesamt 370 Tiere verschiedenster Rassen und Farbschläge bei der Lokalschau des Rassegeflügelzuchtvereins Eilenburg aus. „Diese Schau hat seit vielen Jahren Tradition. Uns gibt es bereits seit 124 Jahren. Und solche Schauen gehören jedes Jahr dazu. Hier werden die Tiere unserer Züchter durch Preisrichter bewertet. Für die meisten der Lohn eines Jahres Arbeit, wenn am Ende eine gute Bewertung steht“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Schleinitz.

Zur Eröffnung schaute auch Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler vorbei und hatte wie in jedem Jahr den großen Pokal des Oberbürgermeisters im Gepäck, den die Große Kreisstadt alljährlich spendiert. „Ich schaue mir so etwas sehr gerne an. Natürlich auch, weil Weihnachten eine Ente oder Gans gebraten auf dem Tisch steht“, sagte Scheler. Den großen Goldpokal nahm der Vereinschef Udo Merker entgegen. „Den Pokal reichen wir bei der Siegerehrung weiter. In diesem Jahr bekommt ihn Gerd Pöge aus Pomßen für seine ausgestellten Hühner der Rasse Rheinländer“, sagte Merker.

Fünf Preisrichter

Einen Tag vor der großen Schau hatten die fünf Preisrichter das Sagen. Sie schauten sich alle ausgestellten Tiere ganz genau an. Bewerteten Aussehen, Farbe und Form. „Für jedes Tier und jede Rasse gibt es Standards. Sie bilden die Grundlage der Bewertung. Abweichungen werden mit Punktabzug bestraft“, erklärte Schleinitz. Dann vergibt die Jury Punkte. Maximal 97 kann man erreichen. Außerdem werden Prädikate wie gut, sehr gut und vorzüglich vergeben.

Einer der hier schon alles erlebt hat, ist der 88-jährige Rolf Löhr aus Eilenburg. Er ist seit 65 Jahren Mitglied im Verein und war selber jahrelang der Vorsitzende. „Ich war vor und nach der Wende der Vorsitzende. Gerade über die Wendezeit war es nicht einfach. Der Verein stand auf der Kippe, weil viele Mitglieder weggegangen waren. Heute haben wir wieder 32. Auch ein paar Jüngere sind wieder dabei“, freute sich der Vereinssenior über den Zuspruch.

Von Steffen Brost