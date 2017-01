Eilenburg. Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es in der Silvesternacht zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Umfeld des Eilenburger Jugendhauses „Haus VI“. Ein 42-Jähriger, der sich außerhalb des Gebäudes aufgehalten hatte, wurde mit erheblichen Verletzungen aufgefunden. Er war niedergeschlagen worden. Zuvor sollen unerwünschte Gäste aus dem Haus verwiesen worden sein.

Der Geschädigte, der im Ausland lebt und arbeitet, war in Eilenburg quasi auf Heimaturlaub. Er wurde in ein Leipziger Krankenhaus gebracht, musste dort stationär behandelt werden. „Eine Anzeige wurde erstattet. Ermittlungen wurden wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen aufgenommen. Eine Zeugenvernehmung wurde mit ihm durchgeführt“, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Für die Motivation der Täter lägen indessen keine konkreten Anhaltspunkte vor. Es werde weiter in alle Richtungen ermittelt.

Von lis