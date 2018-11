Sprotta-Siedlung

„Schön Hühnchen, schön Hähnchen...“, hieß am Wochenende bei der „Großen Eilenburger Kreisgebietsschau“ der Rassegeflügelzüchter auf dem ehemaligen Gelände des Baumarktes in Sprotta-Siedlung. 46 Aussteller mit insgesamt 434 Tiere nahmen an dem Wettbewerb, um das schönste Tier teil. Schon Tags zuvor nahmen sechs Preisrichter das Federvieh genauestens unter die Lupe, beziehungsweise begutachteten mit wachem Auge. Kammblatt, Ohrenscheiben oder Federkleid standen unter Beobachtung. Elf Tiere bekamen das Prädikat vorzüglich und vierundzwanzig Tiere das Prädikat hervorragend verliehen. Dies verriet nicht nur der Blick in den Ausstellerkatalog, sondern auch die Markierungen mit Zierschleife an den Käfigen der besten Tiere.

Auch Kinder für das Hobby begeistert

Wassergeflügel, Hühner, Zwerghühner und Tauben zeigten sich dort und in den Volieren von ihrer besten Seite. Der Rassegeflügelzuchtverein Eilenburg und Umgebung lädt jährlich zur Kreisgebietsschau ein. Karl-Heinz Schleinitz ist der Vorsitzende und hat alle Fäden in der Hand. Er freute sich vor allem auch darüber, dass es auch schon Kinder gibt, die sich für den Erhalt und die Zucht der verschiedensten Rassegeflügelarten interessieren.

Zur Galerie Impressionen von der Schau in Sprotta

An der Hühnervoliere zeigt der siebenjährige Adreu Trenckler stolz seinen Zuchtstamm. Gemeinsam mit seinem Opa Alfred Schmidtchen war er zur 22. Kreisgebietsschau gekommen. „Ich züchte Holländische Weißhaubenhühner. Alle fünf Volieren hat mein Opa für mich gebaut“, erzählt der Junge stolz und erklärt weiter: „Natürlich miste ich selber aus, füttere die Hühner und nehme die Eier ab. Ich will mal ein genauso großer Züchter wie mein Opa werden“, sprudelt es aus dem Jungen vor Begeisterung heraus. Für den Großvater ist vor allem der artgerechte Umgang mit den Tieren wichtig. „Schon als mein Enkel noch ein Kleinkind war, habe ich den Bezug zu den Tieren hergestellt und ihm die Achtung vor den Tieren beigebracht“, erzählt der aus Gallen stammend Geflügelbesitzer.

Zuchtbilanz vom Erfolg gekrönt

Für die Organisatoren war die Schau auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg. Sie können zufrieden auf die Zahl der Besucher blicken. Als Schirmherr eröffnete am Samstagmorgen Oberbürgermeister Ralf Scheler die Ausstellung und übergab einen Pokal, den die Stadt traditionell zur Verfügung stellt. Das Stadtoberhaupt lobte vor allem das ehrenamtliche Engagement und den Ehrgeiz mit dem der Verein in der Region unterwegs ist. Die Rassegeflügelzüchter laden nicht nur zu ihren Ausstellungen Interessierte und zukünftige Züchter ein, sondern auch die regelmäßig stattfindenden Versammlungen im Turnerheim Eilenburg sind öffentlich.

Von Anke Herold