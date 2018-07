Nordsachsen

Die Dürre sorgt dafür, dass Nordsachsens Feuerwehrleute im Dauereinsatz sind: Allein in der vergangenen Woche seien im ganzen Landkreis 47 Feld- und Waldbrände gezählt worden, teilte Landratsamt-Sprecher Peter Stracke mit. Und mit Erleichterungen für die Kameraden sei bei der aktuellen Wettersituation kaum zu rechnen. Da können auch die nun vom Wetterdienst vorhergesagten Gewitter nichts ändern.

Besonders dramatisch war in der vergangenen Woche am Mittwochnachmittag ein Brand nahe Oelzschau (zwischen Belgern und Oschatz). Erst etwa 20 Meter vor der Wohnbebauung konnten die Flammen gestoppt werden, so Stracke. Der ganze Ort war durch den Brand in Gefahr. Insgesamt elf Feuerwehren waren schließlich beim Kampf gegen die Flammen im Einsatz, unter anderem aus Oschatz. Auch die Bauern halfen mit, zogen beispielsweise mit ihren Traktoren Furchen durchs Feld, um das Feuer aufzuhalten.

Schienenverkehr betroffen

Ein weiterer Brand bei Bornitz und Schmorkau nahe Oschatz brachte am Donnerstag sogar den Schienenverkehr auf der ICE-Strecke Dresden–Leipzig durcheinander. Die Strecke musste stundenlang gesperrt werden, der Bahnverkehr wurde umgeleitet. Und nicht nur das: Auch in diesem Fall war es vom Brandherd bis zur nächsten Wohnbebauung nicht weit.

Die Feuerwehrleute in Nordsachsen leisten nun schon seit Wochen Schwerstarbeit, so Stracke, der die Einsatzbereitschaft der Kameraden hervorhob.

Von ks