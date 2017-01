Eilenburg. Im Eilenburger Ortsteil Kospa ist eine 51-Jährige am Samstagmorgen um 8 Uhr bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in der Straße Am Schanzberg von Papier verschüttet worden. Laut Polizei kam es auf einem Förderband zu einem Stau, den die Frau lösen wollte. Als sie dazu auf ein Laufband stieg, wurde sie von diesem mitgerissen, als es plötzlich wieder ansprang. Am Bandende stürzte sie zwei Meter tief in einen Container und wurde dort von Papier verschüttet.

Eine Stunde dauerte es, bis die Frau durch die Feuerwehr befreit werden konnte. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun, ob gegen arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen wurde.

luc