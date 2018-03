52-Jähriger kracht bei Audenhain gegen Baum

Audenhain. Aus bisher ungeklärter Ursache ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall in Audenhain gekommen: Ein 52-Jähriger verlor am Schwarzen Graben die Kontrolle über sein Auto, fuhr unkontrolliert nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem am Straßenrand stehenden Baum. Durch den heftigen Aufprall wurde der 52-Jährige schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Am Audi des 52-Jährigen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Von LVZ/gap