Eilenburg

Die Ereignisse liegen ein halbes Jahr zurück, jetzt kamen sie bei der Hauptverhandlung am Eilenburger Amtsgericht auf den Tisch. Hartmut Sturz hatte in Glesien eine Sportveranstaltung besucht, parkte seinen Pkw auf den dafür vorgesehenen Platz. Als die Heimfahrt anstand, touchierte er beim Rückwärtsfahren einen anderen Pkw. „Ich habe es mitbekommen und bin ausgestiegen, um mir den Schaden anzusehen. Doch da war kaum etwas“, beschrieb der 53-Jährige das Geschehen. Er habe dann noch eine Zigarette geraucht und sei nach Hause gefahren. „Warum ich das tat, kann ich mir heute nicht erklären“, stammelte der Berufskraftfahrer.

Zeuge notiert sich Kennzeichen

Ein Zeuge hatte den Vorfall auf dem Parkplatz beobachtet und sich auch das Kennzeichen des Pkw gemerkt. Der Halter des beschädigten Autos wurde schnell gefunden. Beim ersten Blick sei ihm aufgefallen, dass die Stoßstange und die Motorhaube gestaucht worden seien. Die Spaltmaße, also die Abstände zwischen den beweglichen Karosserieteilen, stimmten nicht mehr. Die Polizei wurde informiert. Die fand Hartmut Sturz an seiner Wohnadresse an, befragte ihn und gemeinsam ging es nochmals zum Unfallort. Der 53-Jährige leugnete nicht.

Fahrerlaubnis weg

Im Ergebnis der Ermittlungen beantragte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl. Demnach sei Hartmut Sturz auf Grund der Unfallflucht ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeuge. Die Fahrerlaubnis wurde vorläufig eingezogen, eine Sperre von acht Monaten angedroht. Zudem soll er für die Verkehrsstraftat eine Geldstrafe in Höhe von 1050 Euro zahlen. Hinzu kommt noch ein Bußgeld von 80 Euro für das Herbeiführen eines Unfalls. Dagegen ging er in Einspruch. Vor allem die lange Sperre war es, die ihm gar nicht schmeckte. In der Hauptverhandlung kam dann zur Sprache, dass der Schaden am Fremd-Pkw etwa 1560 Euro betrug. Eine Größenordnung, die mit Fahrverbot bis zu drei Monaten geahndet werden kann.

Angeklagter erleichtert

Ein Fahrverbot beantragt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer nicht. Seit März ist Hartmut Sturz bereits ohne Fahrerlaubnis. Bei der Höhe der Geldstrafe beließ er es jedoch. Als Richterin Carmen Grell das Urteil sprach und nur noch von einem Monat Fahrverbot die Rede war, fiel dem Angeklagten ein Stein vom Herzen. Sein Arbeitgeber hatte den Verbleib in der Firma vom Ergebnis der Verhandlung abhängig gemacht. Einen weiteren Monat lang muss sich Hartmut Sturz also mit Hilfsaufgaben im Unternehmen betrauen lassen müssen, ehe er wieder hinter dem Lenkrad seines Lkw sitzen darf. Ein kleine Dummheit ist damit noch einmal gut ausgegangen. Hartmut Sturz war bis dahin ein völlig weißes Blatt bei Justitia.

Von Diemo Wolf