Audenhain/Glaucha

Gleich zwei Computernutzer aus Nordsachsen haben sich nun an die Polizei gewandt, weil sie Opfer eines Online-Angriffs wurden. In einem Fall im Zscheppliner Ortsteil Glaucha bekam ein 43-Jähriger eine E-Mail, in der er aufgefordert wurde, über 300 Euro zu bezahlen. Die Absender erklärten, sie hätten seinen PC gehackt und drohten damit, persönliche, vertrauliche Daten zu veröffentlichen. Der 43-Jährige erstattete Anzeige und lässt seinen Computer nun von einem Fachmann prüfen.

Telefonnummer eingeblendet

Weit schwerer traf es eine 60-Jährige im Mockrehnaer Ortsteil Audenhain. Nach einer Recherche im Internet war ihr Computer gesperrt. Auf dem Bildschirm wurde eine Telefonnummer eingeblendet, die sie anrief. Es meldete sich ein Mann, der ihr mitteilte, dass sie zunächst 100 Euro zahlen sollte, damit der Computer wieder funktioniert. Des Weiteren wurde ihr ein Angebot unterbreitet, für dreistellige Beträge Abos abzuschließen, um derartige Zwischenfälle in Zukunft zu vermeiden. Sie übermittelte ihre Kreditkartendaten. Erst später, nach Rücksprache mit Familienangehörigen, erstattete sie Anzeige und ließ die Karte sperren.

Von lvz