Schöna

Auf dieses Fest haben sie lange hingefiebert: Marga (80) und Roland (83) Hofmann aus Schöna feiern an diesem Samstag die diamantene Hochzeit. Dazu kommen die ganze Familie und Freunde, und das sind zusammen zwischen 50 und 60 Gäste, zunächst in der Dorfkirche des 300-Seelen-Ortes zusammen, in der Pfarrerin Dorothea Preisler, die viele Jahre im Kirchspiel Audenhain tätig war, einen Gottesdienst feiert, begleitet von Christian Schmidt aus Pressel an der Orgel. Im Anschluss geht es in den Rasthof nach Doberschütz – es ist die Lieblings-Adresse des Diamant-Paares, wenn große Familienfeiern anstehen. Hochzeitstag war bereits am Donnerstag. Da gratulierten Bürgermeister Peter Klepel, Ortsvorsteher Dietmar Kloß und Nachbarn. Nächste Woche wird im Rentnerklub nachgefeiert.

Kennengelernt in Köllitsch

Das Jubelpaar hat sich während der Ausbildung in Köllitsch bei Torgau, dem heutigen landwirtschaftlichen Lehr- und Versuchsgut, kennengelernt. Beide sind Facharbeiter für Landwirtschaft. Roland stammt aus der Altenburger Region, Marga wurde auf dem elterlichen Hof in Schöna groß. Von 1958 bis 1960 bewirtschafteten sie diesen noch als Kleinbauern – eine schwierige Zeit. Dann traten sie in die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) ein. „Die LPG hat für uns vieles leichter gemacht. Wir fanden das damals gut“, sagt Roland Hofmann. Bis zur Wende arbeiteten sie im örtlichen Schweinestall. In Schöna gründeten sie eine Familie. Drei Töchter erblickten das Licht der Welt, die Familie wurde größer. Heute gibt es fünf Enkel und mit dem kleinen Paul einen Urenkel.

Das Ehe-Geheimnis

In ihren gemeinsamen Ehejahren hat das Jubelpaar viel gearbeitet und viel erlebt: Nach der Wende unternahmen beide Reisen. Immer wieder schwärmen sie von den Kreuzfahrten. Zuhause stand das große Grundstück mit den Hühnern, Kaninchen und dem Garten im Mittelpunkt des Alltags. Spargel, Kartoffeln, Tomaten und vieles mehr bauten sie regelmäßig an, treten aber nun des Alters wegen kürzer.

Wenn man 60 Jahre verheiratet ist – da muss es doch ein Geheimrezept geben ... „Die Sonne scheint nicht jeden Tag“, sagt Marga Hofmann. Aber Zusammenhalt sei wichtig. Und vielleicht so zusammen leben, wie es im Trauspruch des Paares steht: „Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen gleich wie Gott Euch vergeben hat in Christo.“

Für die nächsten Jahre wünschen sich Marga und Roland Hofmann vor allem Gesundheit und dass sie ihren Alltag weiter so zusammen meistern können wie bisher.

Von Nico Fliegner