Eilenburg. Fast sieht es so aus, als versinkt der Bagger im Schlamm des Liemehaer Dorfteichs. Die morastige Suppe schwappt schmatzend über die Ketten. Doch es besteht überhaupt kein Grund zur Sorge, versichert Mathias Gebert, der die Maschine schon wenige Minuten später zum Ufer gesteuert hat: „Das schafft der Bagger schon.“ Er hat mit der Schaufel nur etwas Schlamm beiseite geschoben und damit noch dafür gesorgt, dass sein Kollege Christian Fischer mit dem Gerät am Teichrand besser Wasser abpumpen konnte.

Frost ist erwünscht

Denn der Teich soll entschlammt, geschätzte 600 Kubikmeter des faulig riechenden Sediments abgebaggert und entsorgt werden. „Hoffentlich ist es wirklich nur Tau- und Regenwasser, was hier zusammenläuft, denn sonst gibt es Probleme“, sagte Gebert. Die Massen am Grund des Gewässers sollen noch etwas trockener werden, bevor in der kommenden Woche die eigentliche Arbeit beginnen. „Wir hoffen jetzt auf das Wetter“, sagt Gebert. Denn wenn anderswo die Bauleute eher die Arbeiten einstellen müssen, sobald der Frost kommt, – hier ist er erwünscht. Denn er dickt den breiigen Schlamm noch an, macht ihn somit besser transportierbar.

Von Heike Liesaus