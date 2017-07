64-Jähriger wird in Eilenburg per Hubschrauber gesucht

Eilenburg. Auf der Suche nach einem 64-jährigen Mann kreiste am Montagnachmittag ein Helikopter der Polizei über Eilenburg. Der an Demenz erkrankte, nahezu blinde Patient war am Tag aus einer Betreuungseinrichtung verschwunden und gegen 13 Uhr vermisst gemeldet worden. Der Mann war nur mit einem Schlafanzug bekleidet unterwegs. Die Einsatzkräfte konzentrierten ihre Suche vor allem auf die Ufer der Mulde. Die Aktion zog die Aufmerksamkeit vieler Passanten auf sich. Gegen 16.15 Uhr konnte die Suche dann eingestellt werden. Der 64-Jährige war dank eines Bürgerhinweises wohlbehalten gefunden worden.

Von Matthias Schönknecht und Heike Liesaus