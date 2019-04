Langenreichenbach

Bei einem Unfall im Mockrehnaer Ortsteil Langenreichenbach wurde am Mittwoch ein 64 Jahre alter Mann verletzt. Wie die Polizei berichtete, hatte eine 57 Jahre alte Opel-Fahrerin gegen 12.30 Uhr auf gerader Strecke am rechten Fahrbahnrand angehalten, um ein Gespräch mit einem Fußgänger zu führen. Der 64-jährige Mopedfahrer prallte dann mit seiner Simson S 51 mit Anhänger auf den stehenden Opel. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus nach Leipzig. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Donnerstag noch an.

Von lvz