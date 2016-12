Eilenburg. Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Wenn es nach den Geschenken in den Tagen zwischen den Jahren geht, gibt es für den Eilenburger Tierparkverein zumindest noch einiges zu vermelden. Drei hat Tierparkleiter Stefan Teuber dabei im Blick. Zum Ersten handelt es sich um einen neuen Besucherrekord. Kurz vor dem Jahresende steht nämlich bereits fest, dass der Eilenburger Tierpark 2016 erstmals in seiner knapp 60-jährigen Geschichte mehr als 65 000 Gäste zählen wird.

Zum Zweiten handelt es sich um das neue Tropicana. Die Eröffnung des Warmhauses liegt zwar mit 2019 noch ein wenig in der Ferne, dennoch hat der Verein in diesem Jahr wichtige Etappenziele bei dem 400 000 Euro teuren Projekt erreicht. So steht inzwischen nicht nur die Grobplanung für das 12 mal 18 Meter große Gebäude. Auf dem Tropicana-Konto befinden sich inzwischen auch 150 000 Euro. Damit wurde das Spendenziel für dieses Jahr erreicht. Der Verein ist zudem optimistisch, dass er mit Baubeginn im Frühjahr weitere Sponsoren gewinnen kann.

Das dritte Geschenk sind die neuen Besuchertoiletten im Haupthaus. An das alte Tropicana erinnern damit an dieser Stelle nur noch die Lisztaffen, die im Oktober in das ehemalige und völlig neu gestaltete Krokodilgehege einzogen. Das neue Domizil für die Lisztaffen war, wie die neue Einzäunung auf einigen Koppeln, nur dank der guten Besucherzahlen und den damit verbundenen Einnahmeplus möglich.

Von Ilka Fischer