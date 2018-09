Mörtitz

Eine 74 Jahre alte Radfahrerin wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall nahe Eilenburg verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 17.45 Uhr ein 15 Jahre alter Mopedfahrer auf einem ausgewiesenen Rad- und Fußweg von Mörtitz kommend in Richtung S11 (Postverteilerzentrum). In einer Linkskurve sei ihm dabei die Radfahrerin entgegengekommen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Seniorin stürzte und wurde dabei so schwer verletzt, dass sie umgehend in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden musste.

Von LVZ