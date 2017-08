Abwasser-Havarie – Verkehrsader in Eilenburg voll gesperrt

Eilenburg. Wegen einer Havarie im Abwassernetz in Höhe des Torbogens in der Leipziger Straße in Eilenburg musste diese am Dienstagvormittag in Richtung Berg gesperrt werden. Wie Claudia Scholeck von der Stadtverwaltung informierte, erfolgt die Umleitung über Bernhardistraße / Nordring. Ab Mittwoch wird die Straße dann sogar voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt in Richtung Ost über die Straße Am Anger. Wie lange die Arbeiten an dem Kanal dauern, der an dieser Stelle in über drei Meter Tiefe liegt, ist derzeit noch unklar.

Von Ilka Fischer