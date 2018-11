Eilenburg

Die Polizei hat am Mittwochabend in Eilenburg nach einem achtjährigen Jungen gesucht. Wie die Polizeidirektion in Leipzig am Donnerstag mitteilte, hatten die Eltern ihn als vermisst gemeldet. Das Kind kam zu spät nach Hause und hatte deswegen eine Rüge von seinen Eltern erhalten. Daraufhin verließ es Wohnung, ohne zurückzukehren.

Polizei hat mit Hunden und Hubschraubern gesucht

Die Eltern schalteten die Polizei ein. Die startete eine Suchaktion im Stadtgebiet, bei der unter anderem auch Hunde und der Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen. In der Nähe des Bürgerhauses wurden am späten Abend Passanten von zwei Polizisten befragt, ob sie einen Jungen, blond und mit Brille, gesehen haben. Auch im Bereich der Marktkreuzung wurde dieser offensichtlich von zwei weiteren Polizisten mit Hund gesucht.

Junge hatte sich in einem Hinterhof versteckt

Nach Mitternacht ist der Junge dann im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Eilenburg „etwas unterkühlt, aber wohlauf“, so die Polizei, entdeckt worden. Er hatte sich dort offenbar versteckt.

Suche nach einem Jungen auch im Landkreis Leipzig

Ein ähnlicher Fall hat gerade erst im Landkreis Leipzig für Aufregung gesorgt. In Frohburg wurde Dienstagabend ein zehnjähriger Junge vermisst. Daraufhin suchten Polizeikräfte und Feuerwehrleute nach ihm. Erleichterung Mittwoch früh: Der Junge wurde in einem abgestellten Bus gefunden – unterkühlt , aber ansonsten wohlbehalten. Der Schüler ist unbemerkt im Bus geblieben, nachdem der Fahrer den Wagen auf dem Firmengelände abstellte.

Von ka/nf