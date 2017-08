Achtung Autofahrer – in Eilenburg gibt es ab Montag gleich drei neue Baustellen

Eilenburg. Am Montag starten gleich mehrere Straßenbaustellen im Eilenburger Stadtgebiet. So wird der Eilenburger Mittelweg zwischen der B 107 bis zur Kreuzung Weinbergstraße bis zum 31. August voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Bergstraße. Die Kreuzung mit Weinbergstraße soll wechselseitig und halbseitig befahrbar sein, so dass Anlieger auch der westliche Teil erreichbar ist. Auf dem Stadtzubringer wird die Deckschicht der Fahrbahn erneuert.

In der Torgauer Straße wird der Abwasserzweckverband Mittlere Mulde ab Montag am Kanal arbeiten. Deshalb wird die Fahrtrichtung von Eilenburg-Ost in Richtung Marktplatz bis Donnerstag gesperrt. Die Umleitung führt über den Nordring und die Bernhardistraße .

In der Dübener Landstraße zwischen Ernst-Mey-Straße und Haltestelle ist ab Montag der Geh- und Radweg rechts in Richtung Ortsausgang bis zum 3. November gesperrt. Dort werden im Auftrag der Stadtwerke Kabel verlegt. Fußgänger werden über einen Notweg geführt, Radfahrer sollen absteigen.



Von lis