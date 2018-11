Glaucha

Edeltraud Böhm und Andrea Helfer-Thiemecke luden am Sonntag zum Advents-Zauber in das Landhaus nach Glaucha ein, und den ganzen Tag über gaben sich die Gäste die Klinke in die Hand. Auf zwei Etagen wurde fleißig gebastelt, gebunden und gesteckt. Dabei standen die Hobbybastlerinnen Anne Göcht und Christina Rüdiger beratend zur Seite.

Adventsbastelei mit Naturmaterialien begeisterte. Quelle: Heike Nyari

Letztere präsentierte an jenem Nachmittag auch allerhand selbst gemachte kulinarische Köstlichkeiten aus der heimischen Küche. So bestaunten die Besucher Robinienblütensirup, Sanddorn-Esskastanie-Felsenbirnen-Marmelade und Hagebutten-Quitten-Chutney, um nur einiges zu nennen.

Das Basteln erfolgte fast ausschließlich mit Naturmaterialien. Es entstanden Kränze, Gestecke, Gebinde sowie Wand- und Fensterdekorationen. Zur Verfügung standen Tannen- und Koniferenzweige, Efeu, Kienäpfel, Weidenzweige, getrocknete Hortensienblüten, Apfel- und Orangenscheiben und anderes mehr.

Kleine Kränze aus Heidekrautzweigen

Unter den Gästen war Birgitt Knötzsch aus Wellaune, die ihren beiden Enkelinnen zeigte, wie man Heidekrautzweige zu kleinen Kränzen bindet.

Veranstaltungs-Tipp: Am 30. November wird ab 15 Uhr zur Weihnachtsmalerei geladen. Hauptsächlich werden dann Kerzen mit weihnachtlichen Motiven versehen. Wer möchte kann auch zum Pinsel greifen und eine Schneelandschaft oder eine Weihnachtskirche auf Leinwand bannen.

Von Heike Nyari