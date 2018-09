Wöllmen

Der kleine Finnian Opitz sieht gespannt auf das Spinnrad von Elke Drews: „Warum machst du das?“, fragt der Junge interessiert und die Dame antwortet mit freundlicher Stimme und einem Lächeln: „Weil ich gern spinne. Du kennst ja sicher den Spruch aus dem Märchen: Was ist das für ein lustig’ Ding, was da hin und her springt?“, fährt die Handwerkerin fort und zeigt dem Kleinen, woran genau sich das Dornröschen damals wohl gestochen haben könnte. Schließlich erklärt sie, wie ein Spinnrad funktioniert und der Faden entsteht.

Zur Galerie Viel los war am Wochenende auf dem Obsthof Wöllmen. Hier einige Impressionen:

Das dieses sehr alte Handwerk heute noch erfahren werden kann, ist sicher nicht mehr alltäglich. Wer aber am zweiten Wochenende im September den Obsthof in Wöllmen besuchte, hatte große Chancen, solche und ähnliche Raritäten vor Ort zu erleben.

Aktuelle Apfelernte im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des inzwischen traditionsreichen Hoffestes steht vor allem die aktuelle Apfelernte. Kosten, kaufen oder auch selber pflücken macht seit 21 Jahren Hofchef Dieter Dottermusch möglich. Er ist der Herr über die 18 Hektar große Apfelplantage, das Herzstück seines Obsthofes. „Für viele Kunden aus der Region ist das Hoffest ein schöner Start in die neue Apfelsaison und in die goldene Jahreszeit“, weiß der Landwirt. Wer die Vitaminspender nicht selbst vom Baum abnehmen wollte, konnte sich vor der Verkaufshalle aus den Kisten den superfrischen Rubin, Summered, Elstar und Co. selbst zusammenstellen oder sich zuvor noch eine Kostprobe gönnen.

Mit den Jahren gewachsen

In all den Jahren ist das Hoffest gewachsen und sucht in der Region Vergleichbares. Während die Sonne vom Himmel strahlte und dem bunten Treiben zuschaute, schlängelten sich die Besucher geduldig an liebevoll geschmückten Erntewagen, bunten Kürbisstrecken, regionalen Händlern und einem breiten Angebot von altem Handwerk vorbei. An den kulinarischen Stationen mit Holundersuppe, Zebu, Flammlachs und anderen vielfältigen Leckereien blieb das leibliche Wohl nicht außen vor. Ebenfalls abwechslungsreich bot der Handwerksmarkt allerlei Seltenes und Handgemachtes. Geflochtene Körbe, geschmiedete Feuerkugeln, gebundene Blumenkränze, geschneiderte Kleidung, getöpferte Gefäße, gezimmerte Bänke, getrocknete Kräuter, gebrannte Liköre, kurz alles was einen guten Markt auszeichnet bot sich dem Gast in Wöllmen.

Regionale Händler

Während die großen Leute über das umfangreiche Sortiment der regionalen Händler staunten, war für die jüngsten Besucher die riesige Strohburg zum Tollen, Toben und Spielen wohl das schönste Highlight. Am Freitagabend wurde das Hoffest wieder mit einer Vernissage der regionalen Künstlergruppe um Lore Jacobi eröffnet. Die Ausstellung rund um das Thema „Be-merken, Be-stauen, Be-obachten“ kann noch in den nächsten zwei Wochen während der regulären Verkaufszeiten auf dem Obsthof in Wöllmen bestaunt werden.

Von Anke Herold