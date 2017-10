Äpfel werden an der Eilenburger Awo-Werkstatt zu Saft

Eilenburg. Dieser Apfelsaft schmeckt irgendwie anders. Vielleicht weil einige Birnen dabei sind? Auf alle Fälle ist er noch ein bisschen warm vom Pasteurisieren. Schließlich kommt er frisch aus der Saftpresse, die dieser Tage an der Eilenburger Zweigwerkstatt der Arbeiterwohlfahrt Halt machte.

Markus Höppner und Benny Schlosser, die sonst in der Werkstatt arbeiten, helfen, den Zufuhrbehälter zu befüllen. Von dort gelangen die Äpfel in einen Waschbehälter. Dann werden sie zu Brei gehäckselt. Der tropft auf spezielle Kunststoff-Tücher. Mehrere davon mit Platten dazwischen übereinander liegen dann in der Presse, die Timo Rother bedient. Gemeinsam mit Simon Kruse betreibt er die mobile Maschine in einer extra Firma. Die heißt „Saft für alle“. „Wir wollten etwas Nachhaltiges neben unseren Bürojobs machen“, erklärt er. In der Apfelsaison nehmen die beiden Urlaub oder verkürzen Arbeitszeit. 1,5 Tonnen Obst müssen zusammenkommen, damit die „Saft-für-alle“-Presse auf den Hof rollt.

In der Awo-Werkstatt war’s eine Premiere. „In diesem Jahr steht bei uns Nachhaltigkeit im Fokus“, erklärt Werkstättenleiter Jörg Zschörnig. „So können unsere Mitarbeiter genau sehen, wie es vom Apfel zum Saft kommt.“

Von Heike Liesaus