Mörtitz

Gert Hillscher hat ein Problem. Der Mörtitzer besitzt ein Flurstück in der Muldeaue, ein paar Hundert Meter entfernt vom Dorfkern. Doch über sein Grundstück führt seit Jahren nun schon ein Weg. Einer, der dort nicht lang führen dürfte, zumindest nicht in der jetzigen Streckenführung. Denn dadurch werden ihm ein paar Quadratmeter Land geraubt. Dagegen macht Hillscher jetzt mobil.

Gemeinde soll Weg versetzen

Der Gemeindeverwaltung in Doberschütz hat er sein Anliegen noch im alten Jahr geschildert und Bürgermeister Roland Märtz ( CDU) in einem Schreiben aufgefordert, den Weg wieder so herzurichten, dass er eben nicht mehr über sein Flurstück führt. „Der Weg müsste viel weiter nach rechts verlaufen“, erzählt Hillscher aufgeregt beim Vor-Ort-Termin, zeigt auf eine Flurkarte und läuft fünf, sechs Schritte von einer Markierung nach rechts. „Ich zahle ja auch Steuern für den Teil, wo der Weg drüber läuft“, ist Hillscher verärgert.

Wegeführung hat sich im Laufe der Jahre geändert

Dass der Weg überhaupt seine Fläche tangiert, scheint eher dem Zufall geschuldet zu sein. Gleich an der Stelle mitten in der beschaulichen Muldelandschaft, wo rechts Bäume stehen, hat sich die Wegeführung im Laufe der Jahre verändert. Die Fahrzeuge, die dort unterwegs waren, kamen immer mehr vom Weg ab, sind also nach links gefahren – über privates Land. So ist der „neue Weg“ entstanden. Dabei ist nicht nur Hillschers schmales Flurstück betroffen, sondern auch das Land anderer Flächeneigentümer. Hillscher geht davon aus, dass es sich um zehn betroffene Parzellen handelt. „Ich selber kann etwa 10 bis 15 Prozent meiner Fläche nicht mehr nutzen“, sagt er. Bei dem gesamtem Bereich handelt es sich um Wiesenland.

Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht

Zwar hat Hillscher sein Anliegen in Doberschütz vorgetragen, doch das, was er als Antwort erhielt, sei für ihn keine Lösung. Das hat ihn ein zweites Mal verärgert, sodass er Anfang Dezember eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Märtz beim Landratsamt einreichte. Die Behörde bestätigte auf LVZ-Anfrage den Eingang. „Sie ist derzeit in Bearbeitung“, sagte Sprecher Alexander Bley.

Bürgermeister Roland Märtz hat inzwischen darauf mit einer Stellungnahme reagiert – und das dem Kommunalamt kommuniziert, was er auch dem Flächeneigentümer Hillscher schon kundgetan hat. Demnach müssten erst die Grenzen des Flurstückes von Gert Hillscher bestimmt werden, bevor die Gemeinde tätig werden könne, so Märtz. Auch zwei Mitarbeiter der Gemeinde hätten sich schon vor Ort das Problem angesehen. Eine Lösung, so teilte die Gemeinde Hillscher mit, gebe es nur, wenn eine Grenzfeststellung erfolgt. Und dafür müsse Hillscher sorgen, sprich, er muss die Grenzsteine suchen und dann könne der Weg wieder in geordnete Bahnen gelenkt werden. Notfalls ist eine Neuvermessung erforderlich.

Bürgermeister an Lösung interessiert

Bürgermeister Märtz zeigt sich optimistisch: „Die Gemeinde ist gewillt, bei Vorliegen des Grenzpunktes des Flurstückes mit Herrn Hillscher diese Problematik zu besprechen und eine Lösung zu finden.“ Allerdings sei der Vorschlag, ein Verfahren zur Flurneuordnung für dieses Gebiet beim Amt für Ländliche Neuordnung einzuleiten, seitens der Eigentümer abgelehnt worden, so Märtz weiter.

Gert Hillscher wartet jetzt ab, wie das Kommunalamt reagiert. Mit einer Antwort auf seine Dienstaufsichtsbeschwerde rechnet er jeden Tag.

Von Nico Fliegner