Doberschütz

Samstagfrüh 9 Uhr wurde in der Gemeinde Doberschütz Großalarm ausgelöst. Im Gewerbegebiet gab es einen Brand, Menschen waren in Not und eine verletzte Person musste aus einem Auto geborgen werden. Insgesamt 87 Kameraden und elf Feuerwehrfahrzeuge waren bei dem Großereignis vor Ort. Am Zaun standen Schaulustige, die den Einsatz per Handy und Kamera verfolgten. In diesem Fall legal, denn es handelte sich am Wochenende um eine Großübung der Gemeinde Doberschütz und den anhängigen Ortswehren Sprotta, Battaune, Mörtitz, Wöllnau und Paschwitz.

28. Florianfest in der Gemeinde

Das gemeinsame Handeln am Vormittag stand im Mittelpunkt und fand im Rahmen des 28. Florianfestes statt. „Die Einsatzübung mit den Wehren unserer Großgemeinde hatte das Ziel, dass Zusammenspielen der einzelnen Ortswehren im Gemeindeverband zu üben. Im Ernstfall müssen wir konstruktiv gemeinsam agieren können“, erklärt der Doberschützer Ortswehrleiter Gunter Kolbe und fasst weiter zusammen: „Die Anfahrtszeit war in Ordnung, ebenso die Meldung an der Einsatzstelle und aller Einsatzkräfte am Ort. Bei der Übung konnten alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen werden.“

Nach der Ankunft müssen die Retter innerhalb von zwei Minuten handlungsbereit sein und den ersten Angriffsbefehl umsetzen können. Das Resümee im Anschluss fiel dementsprechend positiv aus. Mit dem Verlauf der Großübung waren die aktiven Kameradinnen und Kameraden zufrieden.

Festumzug rundet Wochenende ab

Dass sich das gemeinsame Proben im Ernstfall auszahlt, zeigt auch der Rückblick auf Sturm „Friederike“, denn auch dort zogen die Ortswehren alle an einem Strang und waren handlungsbereit. Ein Umstand, der wohl sehr beruhigend ist für all jene, die in der Region wohnen, umso besser feiert es sich dann auch gemeinsam.

Die Drei-Tage-Party ging schon am Freitagabend mit der Festsitzung los, am Samstagabend luden die Floriane zum Feuerwehrball ein. Zum Ausklang am Sonntag zeigten sich die Ortswehren beim Festumzug und präsentierten neben den aktuellen Einsatzfahrzeugen auch traditionelle Technik. Der Wettkampf der Jugendfeuerwehren am Nachmittag bewies, dass auch der Nachwuchs mit guten Fähigkeiten ausgestattet ist.

Von Anke Herold