Alfra-Streit oder marode Leitungen: Die Risiken des Eilenburger Wasserverbandes

Eilenburg/Bad Düben. Aus dem derzeit laufenden Rechtsstreit mit dem Mockrehnaer Unternehmen Alfra könnte für den Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen (VEW) ein Schaden entstehen. Das sagt das neue Risikomanagement aus, das der VEW jetzt aufgestellt hat und das bei der Wirtschaftsprüfung abverlangt wird. „Jeder Bereich muss für sich überlegen, welche Risiken es gibt, die den Verband in Schwierigkeiten bringen könnte“, sagt VEW-Geschäftsführerin Ramona Seifert. Im Fall Afra geht es um rund 700 000 Euro, die der VEW zahlen soll. Wie berichtet, klagt der Geflügelschlachter gegen den Wasserverband und den Freistaat. Es geht um die Einleitung von Mehrmengen an Abwasser der Ortsentwässerung in die Kläranlage des Betriebes Anfang der 1990er-Jahre. Im März sah das Oberlandesgericht Dresden mit seinem Urteil den Wasserverband im Recht, Alfra hat den Bundesgerichtshof eingeschaltet, der derzeit prüft, ob das Verfahren weiter geht.

Rot in Sachen Fernwasser

Die Alarmfarbe Rot zeigt die Risikoampel auch bei weiteren Themen. Dabei geht es um die Trinkwasserversorgung in Bad Düben. Die Kurstadt wird über das in der Stadt ansässige Wasserwerk versorgt, ist aber nicht an die Fernwasserversorgung angeschlossen. Auch wenn im Ernstfall über Speicher in Wurzen Abhilfe geschaffen werden kann, ist „das keine befriedigende Lösung“. Allein die Bestandsaufnahme zählt nicht zum Risikomanagement. Vielmehr muss ein Maßnahmeplan aufgestellt werden. In diesem Fall ist es das Vorhaben, die Fernwasserleitung von Kossa nach Düben zu verlegen, um Kunden versorgen zu können. Dies sollte, so Seifert, in den nächsten drei Jahren passieren. Immerhin handelt es sich um zehn Kilometer Leitung. Problem Nummer drei stellt der hohe Instandhaltungsaufwand dar. Die Versorgungsleitungen, so Seifert, sind oft 40 bis 50 Jahre alt und müssen erneuert werden. Deshalb verfahre der Verband konsequent nach dem Prinzip, was an Mitteln frei wird, wird nach und nach ins Rohrnetz investiert.

Neubau senkt Risiken

Mit dem vor wenigen Wochen eröffneten Neubau des Verwaltungsgebäudes hat der VEW einen Großteil an Risiken eindämmen oder abschaffen können. So fehlte im alten Gebäude in der Winkelstraße Fluchttreppe, war das Brandschutzkonzept mangelhaft. Zudem machte sich mit bisher zwei Service-Bereichen in Wurzen und Eilenburg eine Daten-Standleitung notwendig, die nicht stabil war. Fiel sie aus, konnte es passieren, dass Mitarbeiter erst viel später auf Daten zugreifen konnten.

Von Kathrin Kabelitz