Alles für Eilenburg: Sammler kreiert seine persönlichen Postkarten

Eilenburg. Franz Hentschel brennt für Eilenburg-Motive. Der Mann, der übers Alter nicht reden will, einst Betriebs-Mess-Streuer-und Regeltechnik, kurz BMSR, studierte, im Chemiewerk arbeitete und später in der Medienbranche unterwegs war, sammelte schon lange Briefmarken. Seit einigen Jahren haben es ihm die Ansichtskarten seiner Heimatstadt Eilenburg angetan. Und nun hat sich beides verbunden: Denn nun gibt es die Lieblingsstadt auf den neuen LVZ-Briefmarken.

Eigene Sammlerstücke kreiert

Da kreierte er direkt in der LVZ-Geschäftsstelle, wo es die Wertzeichen mit den zwei Motiven gibt, seine persönlichen Sammlerstücke: Die zehn mitgebrachten Karten bekamen vorn und hinten beide Motive, das mit dem Marktbrunnen-Heinzelmännchen und das mit dem Burgberg ab. Dabei sollen sie gar nicht auf postalische Reisen gehen, schließlich wünschte sich der Eilenburger gleich die Entwertung per Ersttagsstempel. Damit wurden sie zu ganz speziellen Sammlerstücken. Außerdem: Wie soll ein Eilenburger sonst zu Eilenburger Ansichtskarten kommen? Die werden ja sonst nach außerhalb verschickt.

Historische Karten

Auch historische Eilenburg-Postkarten hat er schon zusammengetragen. „So an die 100 werden es jetzt sein. Die älteste von 1897. Ich sammle ja erst seit 2013.“ Auf das neue Sammelgebiet war er gestoßen, als er bei der online-Börse Ebay stöberte. „Eigentlich sammle ich alles, was mit Eilenburg zu tun hat. Karten sind schon oft vertreten, aber sie sind auch nicht ganz billig.“ Er verzeichnet eine Motiv-Lücke bei den Ansichtskarten in den Jahren nach der Wiedervereinigung. „Aber nun gibt es auch wieder mehr aktuelle Motive sind jetzt zu haben.“

Von Heike Liesaus