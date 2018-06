Eilenburg

Ja, ist denn hier die Alm? Ungewöhnliche Klänge ertönten am Freitagabend vom Eilenburger Burgberg über die Muldestadt. Tatsächlich, es waren Alphornklänge, die durch die Luft dieses lauen Sommerabends schallten. „Verursacher“ waren die drei Waldhorn-Schüler der Eilenburger Musikschule. Ihr Lehrer Dieter Frenzel, der als Macherner bei dieser Gelegenheit übrigens das erste Mal über den „tollen Ausblick vom Burgberg“ staunte, hatte die Idee für diesen etwas ungewöhnlichen Schuljahresabschluss. „Die Jungs“, so der Musiklehrer, „üben schon wegen der Atemtechnik ja auch so ab und zu auf den Alphörnern.“

Beim Alphorn gibt es nur Naturtöne

Den Unterschied zwischen Alp- und Waldhörnern erklärt der zwölfjährige Zscheppliner Jakob Rother, der seit vier Jahren Waldhorn spielt, so: „Beim Waldhorn hat man noch drei Griffe an der Seite, beim Alphorn muss es so klingen.“

Der 14-jährige Eilenburger Conrad Fürschke, der bereits seit sieben Jahren ins Waldhorn bläst, ergänzt: „Da es hier keine Ventile gibt, hat man hier nur die Naturtöne, die zudem etwas mehr Kondition erfordern.“ Sein Lieblingslied sei übrigens die Abendruhe, die man aber auf beiden Instrumenten gut spielen könne.

Mit dem „Gebet“, das der Österreicher Josef Reiter einst für das Jagdhorn schrieb und das von Dieter Frenzel so arrangiert wurde, das es von drei Alphörnern gespielt werden kann, wurde der musikalische Abend, von dem beispielsweise auch die Gäste der Heinzelberge überrascht wurden, eröffnet. Und damit den Jungs (und den geladenen Gäste) nicht die Puste ausging, gab es beim ersten Eilenburger Alphorn-Picknick natürlich auch ordentlich zu essen und zu trinken.

Von Ilka Fischer