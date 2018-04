Hohenprießnitz

Die Arbeiten an der Grundschule Hohenprießnitz beginnen am 9. Mai. Darüber informierte Bürgermeisterin Roswitha Berkes (parteilos) auf der jüngsten Zscheppliner Gemeinderatssitzung in Krippehna. Die Grundschule, die 2003/2004 zum Teil nicht ordnungsgemäß saniert worden war, hatte im vergangenen Jahr bereits in Sachen Dach und Fassade eine Sanierungskur erhalten.

165 000 Euro für die Innensanierung

In diesem Jahr hat die Gemeinde nun auch dank umfangreicher Förderung 165 000 Euro für die Innensanierung zur Verfügung. Die ersten Aufträge im Gesamtwert von etwas über 100 000 Euro wurden auf der jüngsten Gemeinderatssitzung vergeben. Dabei handelt es sich um sogenannte Baumeister-, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten. Zudem wurden Firmen für die Malertätigkeiten und für den Fenster- und Türeinbau gebunden. Michael König, Vorsitzender des Verwaltungsverbandes Eilenburg-West, hatte im Vorfeld erläutert, dass für jeden Auftrag vier bis fünf Firmen aus der Region um ein Angebot gebeten worden sei. „Die vollen Auftragsbücher der Handwerker spüren aber auch wir.“ Nicht alle hätten überhaupt ein Angebot abgegeben. „Dennoch“, so das wohl wichtigste Fazit von Michael König, „bleiben wir mit den bisherigen Aufträgen in unserer Kalkulation“. Noch nicht vergeben und damit mit Zahlen unterlegt sei ein Los, mit dem weitere Brandschutzauflagen abgearbeitet werden.

Bauarbeiten bei laufendem Schulbetrieb

Die Grundschule wird bis 23. November Baustelle. Schulleiterin Veronika Fuchs, die mit ihrem Team derzeit 120 Schüler in sechs Klassen unterrichtet, sieht das als machbar an. „Wir sind ja nicht die erste Schule, die bei laufendem Schulbetrieb saniert wird. Zudem liegen ja auch noch die Sommerferien dazwischen.“

Von Ilka Fischer