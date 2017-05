Einst hatte Eilenburg zwölf Mühlen – geblieben ist mit Bechers Mühle nur eine. Und diese ist wie weitere 16 technischen Denkmale in der Region zum 24. Deutschen Mühlentag geöffnet. In der Muldestadt kommen die Gäste in einen seltenen Genuss, im letzten halben Jahrhundert ist die Mühle erst das zweite Mal öffentlich zugänglich.